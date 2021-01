Offiziell: Arsenal löst den Vertrag mit Sokratis auf

Der griechische Abwehrspieler Sokratis verlässt den FC Arsenal.

Der 32-Jährige löst seinen eigentlich noch bis Saisonende gültigen Kontrakt bei den Gunners vorzeitig auf. Sokratis stiess im Sommer 2018 von Borussia Dortmund zu Arsenal und übernahm dort in der Innenverteidigung zunächst noch eine wichtige Rolle ein. In dieser Saison zählte Trainer Mikel Arteta allerdings nicht mehr auf ihn. Der Routinier durfte nur in der zweiten Mannschaft einmal ran.

Sokratis kann sich nun ablösefrei einem neuen Verein anschliessen. Arsenal ist zu keinen weiteren Gehaltszahlungen mehr verpflichtet. Allerdings könnte noch eine Abfindung geflossen sein.

psc 20 Januar, 2021 14:18