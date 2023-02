Offiziell: Gabriel Martinelli verlängert bei Arsenal

Der brasilianische Stürmer Gabriel Martinelli plant auch seine langfristige Zukunft bei Arsenal und hat einen neuen Vertrag unterzeichnet.

Der neue Kontrakt läuft bis 2027. Bislang war Martinelli bis 2024 an die Londoner gebunden. Dort spielt er seit September 2019. In der laufenden Saison kam der Linksaussen in 19 Premier League-Spielen zum Einsatz und erzielte dabei sieben Treffer.

psc 3 Februar, 2023 10:14