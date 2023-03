Pep Guardiola hält ein Loblied auf Napoli und Arsenal

Nach der 7:0-Demontage von RB Leipzig spricht ManCity-Coach Pep Guardiola über die Konkurrenz. Von Napoli und Arsenal hat der Starcoach eine sehr hohe Meinung

Gegenüber «Sky Italia» hält der 52-Jährige auf die Tabellenführer der Serie A und der Premier League regelrecht ein Loblied. «Napoli sind in diesem Jahr vielleicht das beste Team von Europa, was den Spielstil anbelangt. Zusammen mit Arsenal», hält Guardiola fest. Seine Mannschaft erwähnt er in seinem typischen Stil des Understatements dabei nicht.

Natürlich hat er mit dem Titelgewinn in der Königsklasse und in der heimischen Meisterschaft aber ganz grosse Ziele vor sich.

psc 15 März, 2023 11:26