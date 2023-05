Perfekt: Bukayo Saka verlängert bei Stammklub Arsenal

Der 21-jährige Flügelstürmer hat seinen bis 2024 gültigen Kontrakt bei den Gunners verlängert. Medienberichten zufolge ist das neue Arbeitspapier bis 2028 gültig. Saka kommt in dieser Saison 47 Pflichtspielen für seinen Verein auf 14 Tore und 11 Assists. Auch in der englischen Nationalmannschaft nimmt er eine wichtige Rolle ein.

From Hale End to first team. Arsenal through and through.

It’s time for the next chapter.

Bukayo Saka: Gunner ❤️ pic.twitter.com/ngVKSlJ1UG

