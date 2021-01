Perfekt: Martin Ödegaard ist ein Gunner

Der FC Arsenal bestätigt den Transfer von Martin Ödegaard.

Der norwegische Nationalspieler wechselt bis Saisonende auf Leihbasis von Real Madrid zu den Gunners. Eine Kaufoption besteht nicht. Ödegaard hatte vor kurzem um die Transferfreigabe gebeten, da er bei den Madrilenen unter Trainer Zinédine Zidane nach der Rückkehr im Sommer nicht wie erhofft zum Zug kam. Nun wird der 22-jährige Mittelfeldspieler ein weiteres Mal ausgeliehen.

Bei Arsenal, das zuletzt in der Premier League starke Aufwärtstendenz an den Tag legte, soll er eine Lücke im offensiven Mittelfeld füllen. Er erhält die Rückennummer 11. Es ist bereits die vierte Ausleihe von Ödegaard in den vergangenen vier Jahren. Im Alter von 16 Jahren schloss er sich für eine Ablöse von 2,8 Mio. Euro Real an.

psc 27 Januar, 2021 12:40