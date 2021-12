Reds testen kanadisches Juwel

Der FC Liverpool hat das kanadische Talent Jahkeele Marshall-Rutty zum Probetraining eingeladen. Allein sind die Reds mit ihren Bemühungen offenbar nicht.

Jahkeele Marshall-Rutty befindet sich momentan auf der Insel, um sich für einen Wechsel zu empfehlen. Wie das “Liverpool Echo” berichtet, hat der 17-Jährige vom FC Toronto auf Probe beim FC Liverpool mittrainiert, der sich gleichwohl um seine Unterschrift bemüht. Der FC Arsenal soll Marshall-Ruttys Qualitäten ebenfalls getestet haben.

Marshall-Rutty unterzeichnete schon im Alter von 15 Jahren seinen ersten Profivertrag und kam in der Major League Soccer in der Saison 2021 auf elf Einsätze. Der Flügelstürmer war im Januar erstmals in die A-Nationalmannschaft Kanadas berufen worden, wartet aber noch auf sein Debüt.

“Das europäische Interesse an dem Wunderkind ist gross, auch von Klubs aus der Champions League”, schreibt “mlssoccer.com”. Englische Klubs müssten sich bei ernsthaftem Interesse aber noch gedulden. Inselklubs dürfen laut Reglement ausländische Spieler erst ab 18 Jahren verpflichten. Seine Volljährigkeit feiert Marshall-Rutty erst im Juni kommenden Jahres.

aoe 18 Dezember, 2021 12:04