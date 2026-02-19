Unterschrift gesetzt: Arsenal macht Bukayo Saka zum Spitzenverdiener

Der FC Arsenal bestätigt die Vertragsverlängerung mit seinem Flügelstürmer Bukayo Saka, der nun zum Topverdiener avanciert.

Der 24-jährige Angreifer unterzeichnet einen langfristigen Vertrag, wie die Gunners bestätigen. Ab sofort verdient er pro Jahr rund 18 Mio. Euro. Damit ist das Eigengewächs der Spitzenverdiener der Mannschaft – noch vor Profis wie Declan Rice, William Saliba oder Sommer-Neuzugang Viktor Gyökeres. Saka hat die gesamte bisherige Laufbahn bei Arsenal bestritten und bleibt auch da.

Der Stürmer ist nach William Saliba, Gabriel Magalhaes, Ethan Nwaneri und Myles Lewis-Skelly im vergangenen Jahr ein weiterer Topspieler, den Arsenal langfristig binden kann. Die Londoner sind in dieser Saison noch in allen vier Wettbewerben (Premier League, Champions League, FA Cup, League Cup) im Rennen um die Titel.