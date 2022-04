Warum Granit Xhaka momentan so gut drauf ist

Nicht zuletzt durch sein traumhaftes Tor ist bei Granit Xhaka offensichtlich, dass er sich in bestechender Form befindet. Mikel Arteta hat eine Erklärung für den Höhenflug des Schweizers, dem es bei den Gunners nicht immer so gut ging.

Granit Xhaka, und das müssen sogar seine grössten Kritiker beim FC Arsenal anerkennen, hat in dieser Saison zu seiner Bestform zurückgefunden. Allein sein Treffer (hier im VIDEO) im Heimspiel gegen Manchester United (3:1) unterfütterte Xhakas starke Form.

“Es liegt an den Dingen, die in seinem Privatleben passiert sind. Er ist jetzt Vater”, sagte Arsenal-Trainer Mikel Arteta vor dem Auswärtsspiel in der Premier League gegen West Ham United (Sonntag, 17.30 Uhr). “Er hat viel durchgemacht, er hat hier schwierige Momente durchlebt. Er hat intern viel Unterstützung gefunden, um mit bestimmten Situationen umzugehen.”

Es sei an den heftigen Xhaka-Eklat im Dezember 2019 erinnert, als er nach seiner Auswechslung im Heimspiel gegen Crystal Palace von den eigenen Fans ausgepfiffen worden war und wutentbrannt sein Trikot auszog. Der 29-Jährige erhielt im Nachgang haufenweise Gewalt- und Morddrohungen gegenüber sich und seiner Familie. Für Xhaka hatte sich das Kapitel Arsenal damals erledigt, Arteta konnten ihn jedoch von einem Verbleib überzeugen.

“Sein Charakter, die Art und Weise, wie er an Probleme herangeht, wie er bereit ist, Dinge zu ändern, sich ständig zu verbessern, um ein besserer Mensch und ein besserer Spieler zu werden: Das muss man ihm hoch anrechnen, was er geleistet hat”, zollt Arteta Xhaka Respekt.

