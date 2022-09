Wieder beliebt: Arsenal-Fans widmen Granit Xhaka Sprechchöre

Granit Xhaka darf sich beim FC Arsenal endlich wieder wohlfühlen. Dem Schweizer Nati-Star wird seitens der Fans der Gunners höchste Wertschätzung entgegengebracht.

Es gab Zeiten, da schien es, als wäre das Tischtuch zwischen Granit Xhaka und den Fans des FC Arsenal endgültig zerschnitten. Mittlerweile haben die Anhänger der Londoner den Mittelfeldspieler jedoch wieder total gern – und bringen dies öffentlich zum Ausdruck.

Weil es beim FC Arsenal derzeit sportlich läuft, man nach dem 3:0-Sieg gegen den FC Brentford an der Tabellenspitze der Premier League steht und Xhaka dazu einen starken Auftritt ablieferte, stimmten die Gunners-Fans am Sonntag für den 29-Jährigen im Gästeblock sogar Sprechchöre an.

“We’ve got Granit Xhaka, we’ve got, Granit Xhaka!” Incredible scenes in the away end after the victory today ❤️ pic.twitter.com/svNA2NSX7Z — Xhaka Xtra (@XhakaXtra) September 18, 2022

adk 18 September, 2022 17:13