Chelsea hat sich bereits auf einen neuen Trainer festgelegt

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 Januar, 2026 17:55
Chelsea scheint nach dem Rauswurf von Enzo Maresca bereits beschlossen haben, wer dessen Nachfolge antritt.

Kronfavorit war von Beginn weg der Engländer Liam Rosenior, der seit Sommer 2024 bei Ligue 1-Klub Racing Strassburg beschäftigt ist. Laut Transferexperte Sacha Tavolieri wollen die Blues-Verantwortlichen den 41-Jährigen nun auch tatsächlich an Bord holen. Da Chelsea und Racing Strassburg über dieselben Besitzer verfügen, ist ein Wechsel relativ einfach.

Rosenior coachte auf der Insel vor seinem Engagement in Frankreich bei Hull City und Derby County.

In Strassburg ist man über die Situation informiert. Es wird bereits ein Nachfolger für Rosenior gesucht. Dieser wurde am Freitag auf einer Pressekonferenz zur Situation befragt. «Im Leben gibt es keine Garantien. Wir wissen nicht, was morgen passiert. Ich mache meine Arbeit. Ich will nicht garantieren, wie lange ich hier sein werde, aber ich geniesse es jeden Tag hier», sagte er und deutete damit bereits an, dass ein baldiger Wechsel von ihm im Raum steht.

