Bei Chelsea gibt es bereits Zweifel an Trainer Liam Rosenior

Liam Rosenior wurde bei Chelsea zu Beginn dieses Jahres als grosser Hoffnungsträger verpflichtet. Der neue Trainer sollte das Team über Jahre hinweg entwickeln. Nun gibt es bereits grosse Zweifel, ob dem 41-jährigen Engländer dies auch gelingt.

Die heftige Pleite gegen Paris St. Germain in den Champions League-Achtelfinals war für das Vertrauen ein herber Rückschlag. Chelsea hatte gegen die Franzosen, die es an der Klub-WM im vergangenen Sommer im Finale noch besiegt hatte, überhaupt keine Chance. Die Partien gingen 0:3 und 2:5 verloren. Gemäss «indykaila News» wachsen die Zweifel an Rosenior klubintern bereits gehörig.

Die Londoner kämpfen auch um die Champions League-Qualifikation. Aktuell belegen die Blues Rang 6, was nicht reichen würde. Die Form passt gerade nicht: Drei Spiele wurden nacheinander verloren – zwei in der Champions League und eins in der heimischen Liga.

Spekuliert wird nun, dass ausgerechnet PSG-Coach Luis Enrique Chelsea an die Spitze führen soll. Ob der Spanier in absehbarer Zeit verfügbar wird, ist aber äussert fraglich. Beim Ligue 1-Klub ist man mit dem Ex-Profi sehr zufrieden. Der 55-Jährige soll sogar einen unbefristeten Vertrag erhalten. Formell ist der zurzeit bis 2027 gebunden.