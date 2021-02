Wie Trainer Jürgen Klopp bestätigt, kann der 29-Jährige in dieser Spielzeit wegen einer Bänderverletzung am Sprunggelenk nicht mehr mitmachen. Matip ist nach Joe Gomez und Virgil van Dijk bereits der dritte Innenverteidiger, der während dieser Saison langfristig ausfällt. Auch deshalb hat Liverpool auf dem Transfermarkt reagiert und mit Ozan Kabak von Schalke 04 und Ben Davies von Preston North End am Transfer Deadline Day zwei Neuzugänge getätigt.

Jürgen Klopp has confirmed Joel Matip is set to miss the remainder of the 2020/21 season due to an ankle ligament injury.

— Liverpool FC (@LFC) February 1, 2021