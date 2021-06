Nach der EM: Shaqiri kündigt Gespräch mit Liverpool an

Xherdan Shaqiri muss nach der Europameisterschaft eine Entscheidung treffen. Will der Nati-Star seinem Reservistendasein beim FC Liverpool entfliehen oder im Sommer noch mal einen neuen Anlauf nehmen? Es steht ein richtungsweisendes Gespräch an.

Für Xherdan Shaqiri ist die Europameisterschaft auch eine Standortbestimmung. In der Nati ist er nicht wie beim FC Liverpool ständiger Bankdrücker, sondern absoluter Führungsspieler. Der 29-Jährige will die grosse Bühne auch dafür nutzen, um Werbung in eigener Sache zu betreiben.

Denn noch ist nicht geklärt, ob er nächste Saison immer noch im Reds-Trikot auflaufen wird. “Im Moment ist EM und ich will unbedingt in den Viertelfinal mit der Nati. Aber ich werde so oder so das Gespräch mit Liverpool suchen. Ob ich bleibe oder gehe, sehen wir dann”, sagt der Kraftwürfel dem “Blick”.

Liverpool, so hiess es immerhin in den letzten Wochen, möchte Shaqiri in diesem Sommer gerne verkaufen. Der ehemalige Basler kam in der letzten Saison lediglich 22-mal zum Einsatz. Gerüchte über einen Abgang gibt es schon lange, Interessenten ebenfalls.

In der Vergangenheit wurden unter anderem Lazio Rom, der SSC Neapel oder der FC Sevilla zu den Klubs gezählt, die sich mit einer Shaqiri-Verpflichtung beschäftigen. Bei noch zwei Jahren Vertragslaufzeit dürfte die Ablöse zwischen zwölf und 15 Millionen Euro liegen.

aoe 27 Juni, 2021 14:25