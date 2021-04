Xherdan Shaqiri hat einen wichtigen Entschluss gefasst

Xherdan Shaqiri hat offenbar eine Entscheidung getroffen: Der Liverpool-Legionär sucht im Hinblick auf die kommende Saison einen Verein, bei dem er wieder regelmässig spielen kann.

Dies ist im Starensemble der Reds in dieser Saison nicht möglich. Shaqiri kommt, wenn überhaupt, meist nur als Joker zum Einsatz. In den letzten acht Ligaspielen stand er beispielsweise nur einmal über 90 Minuten auf dem Platz. Dazu kam eine Einwechselung in der Nachspielzeit. Nach Angaben des englischen “Football Insider” peilt der 29-Jährige im Hinblick auf die nächste Spielzeit angesichts dieser unbefriedigenden Situation einen Wechsel an. Der Angreifer sucht eine Herausforderung in einer Mannschaft, wo er wieder zum Stammpersonal zählt.

Demnach soll vor allem ein Wechsel in die Serie A ein heisses Thema sein. Eine Rückkehr in die Bundesliga scheint gegenwärtig hingegen nicht angedacht zu sein. Möglicherweise kann sich der Nati-Star an der anstehenden EM in den Fokus von potentiellen Interessenten spielen.

Shaqiris Vertrag in Liverpool läuft noch bis 2023. Entsprechend wird der Premier Ligist auch eine Ablöse fordern.

psc 26 April, 2021 16:57