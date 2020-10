Xherdan Shaqiri positiv auf das Coronavirus getestet

Nati-Star Xherdan Shaqiri wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Dies bestätigt der Schweizerische Fussballverband am Dienstagmorgen. Shaqiri habe sich umgehend in Isolation begeben. Der Verband betont, dass die geltenden strengen Schutzmassnahmen und Vorgaben der UEFA jederzeit eingehalten worden seien. Über das weitere Vorgehen wird in Absprache mit den lokalen Gesundheitsbehörden entschieden.

Ob weitere Spieler in Quarantäne müssen, ist noch offen. Klar ist bereits, dass Shaqiri sein Nati-Comeback nun doch nicht geben wird. Mit Renato Steffen musste ein anderer Schweizer Nationalspieler seinen Einsatz bei der Nati wegen eines positiven Coronatests bereits zuvor absagen.

Die Schweiz würde am Mittwochabend in einem Testspiel in St. Gallen planmässig auf Kroatien treffen und in den nächsten Tagen in der Nations League gegen Spanien und Deutschland spielen.

Xherdan Shaqiri ist positiv auf Covid-19 getestet worden. In Absprache mit der Gesundheitsbehörde befindet er sich in Isolation. https://t.co/TW8M1nobvP pic.twitter.com/vOjkqmD7Gz — 🇨🇭 Nati (@SFV_ASF) October 6, 2020

psc 6 Oktober, 2020 10:49