Rückkehr auf die Insel: Willian zum Medizintest bei Fulham

Die Rückkehr des brasilianischen Flügelstürmers Willian in die Premier League ist so gut wie vollzogen.

Der 34-jährige Angreifer, der seinen Vertrag bei Corinthians zuletzt aufgelöst hatte, bestreitet laut “Sky Sports” noch am Dienstag den Medizincheck in London und wird im Anschluss einen Vertrag bei Aufsteiger Fulham unterzeichnen. Für Willian ist es bereits das dritte Londoner Team, für das er aufläuft. In der Vergangenheit war er auch schon für Chelsea und später Arsenal auf. Vor Jahresfrist verabschiedete er sich temporär aus Europa, kehrt nun aber wieder zurück.

psc 30 August, 2022 10:26