Eingetütet: Jack Grealish hat bei ManCity unterschrieben

Jack Grealish ist ab sofort ein Spieler von Manchester City. Der englische Nationalspieler hat am Donnerstag einen Vertrag bis 2026 unterzeichnet.

Nachdem der 25-Jährige die obligatorischen Medizinchecks in Manchester absolvierte, hat er auch gleich Nägel mit Köpfen gemacht. Laut Transferexperte Fabrizio Romano hat er bei den Skyblues ein Arbeitspapier bis 2026 unterzeichnet. Für den bisherigen Kapitän von Aston Villa fliessen 100 Millionen Pfund Ablöse. Damit verlässt Grealish seinen Stammklub und wird in der neuen Saison erstmals nicht mehr für Aston Villa auflaufen. Die offizielle Bestätigung des Transfers wird in Kürze erfolgen.

Mit seinem neuen Trainer Pep Guardiola führte der Offensivspezialist bereits ein erstes persönliches Gespräch.

psc 5 August, 2021 15:52