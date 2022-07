Erling Haaland vergibt erste hundertprozentige Torchance im City-Trikot

Kein geglückter Pflichtspieleinstand für Erling Haaland im Trikot von Manchester City: Beim 1:3 gegen Liverpool im Community Shield vergibt der 22-Jährige eine hundertprozentige Torchance und kann auch sonst wenige Akzente setzen.

Das Unglück in Form der vergebenen Grosschance ereignet sich unmittelbar vor Spielschluss weit in der Nachspielzeit. Am Sieg der Reds hätte ein Treffer wohl nichts mehr geändert, dennoch will und wird Haaland solche Chancen künftig wohl nicht mehr häufig vergeben:

In der ersten Halbzeit hat Haaland zwei weitere gute Möglichkeiten für sein erstes Pflichtspieltor im Trikot der Citizens. Dies gelingt aber nicht. Ansonsten bleibt er eher blass.

Einen ganz anderen Abend erlebt sein Gegenüber Darwin Nunez: Der uruguayische Neuzugang sitzt bei Liverpool zunächst auf der Bank, kann nach seiner Einwechslung in der 59. Minute aber direkt Akzente setzen, holt einen Penalty heraus und trifft in der Nachspielzeit zum 3:1-Schlussstand. Der erste Titel für die Reds in der jungen Saison ist perfekt.

psc 30 Juli, 2022 20:53