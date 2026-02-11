SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Wegen Donnarumma

Goalie James Trafford will ManCity bereits wieder verlassen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 11 Februar, 2026 18:36
Der englische Keeper James Trafford will Manchester City im kommenden Sommer nach einem Jahr bereits wieder verlassen.

Der 23-jährige Nationalspieler wurde im Hinblick auf diese Saison zunächst als designierter Nachfolger von Ederson und somit neue Nummer 1 von Burnley zurückgeholt, nachdem er bereits die Nachwuchsakademie der Skyblues durchlaufen hatte. Trafford konnte dann gleich zu Beginn der Saison aber nicht restlos überzeugen. City reagierte rasch und nutzte die Situation von Gianluigi Donnarumma aus, der seinerseits den Nummer 1-Posten bei PSG verloren hatte. Der Italiener Trafford seit seinem Transfer vor der Sonne. Aussichten auf regelmässige Einsätze hat der Youngster nun keine mehr.

Deshalb forciert er laut «TeamTalk» im Hinblick auf die nächste Spielzeit einen neuerlichen Wechsel. An Interessenten mangelt es nicht: Leeds United, Tottenham, Aston Villa und Newcastle United werden allesamt genannt. Als Preisschild werden für Trafford von City-Seite her 35 Mio. Euro veranschlagt.

