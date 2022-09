Manuel Akanji erhält nach 2 Wochen bereits ein Sonderlob von Pep Guardiola

Manuel Akanji zählt erst seit zwei Wochen zum Kader von Manchester City. Der Schweizer Nati-Verteidiger hat sich aber hervorragend eingelebt und erhält von Trainer Pep Guardiols sogar schon ein Sonderlob.

“Akanji hat sich schnell angepasst. Wir sind sehr froh, dass wir ihn haben”, sagt der spanische Trainer vor dem Champions League-Duell zwischen den Citizens und Borussia Dortmund. Ob der Schweizer Abwehrspieler gegen seine Ex-Teamkollegen auflaufen darf, ist ungewiss. Mit John Stones steht Guardiola ein anderer Verteidiger wieder zur Verfügung, der zuletzt fehlte. Aymeric Laporte ist wieder im Mannschaftstraining, muss gegen den BVB aber noch passen. In der zentralen Abwehr gesetzt ist aktuell nur Ruben Dias. Akanji hofft wie schon vor Wochenfrist beim souveränen Sieg in Sevilla den Platz an dessen Seite einzunehmen.

psc 14 September, 2022 14:48