Der 25-jährige hat den obligatorischen Medizincheck erfolgreich absolviert und seine Unterschrift unter einen Kontrakt bis 2025 gesetzt. Für Bruno Fernandes fliessen zunächst 55 Mio. Euro Ablöse. Durch Boni kann dieser Betrag noch merklich ansteigen.

Fernandes soll die Kreativität im Aufbauspiel der Red Devils erhöhen. Dieses Manko besteht beim englischen Rekordmeister schon eine ganze Weile.

🔴 🤝 🇵🇹#MUFC is delighted to announce the signing of Bruno Fernandes!

— Manchester United (@ManUtd) January 30, 2020