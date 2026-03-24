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Brasilianer forciert Transfer

Bruno Guimarães will den Wechsel zu ManUtd durchboxen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 24 März, 2026 10:39
Bruno Guimarães will den Wechsel zu ManUtd durchboxen

Der brasilianische Mittelfeldspieler Bruno Guimarães möchte im Sommer den nächsten Schritt machen und nach viereinhalb Jahren bei Newcastle United zu Ligakonkurrent Manchester United wechseln.

Der 28-Jährige wird seit geraumer Zeit als Transferziel der Red Devils gehandelt. Zuletzt hiess es zwar, dass die Magpies Guimarães im Sommer auf keinen Fall abgeben möchten. Genau darauf scheinen allerdings die Berater des Spielmachers hinzuarbeiten. Dies berichtet zumindest «indykaila News».

Demnach soll sich der Nationalspieler mit ManUtd sogar schon über vertragliche Details geeinigt haben. Zwischen diesen Parteien ist alles klar. Nun geht es darum, die Ablösemodalitäten zu definieren. Aktuell ist Guimarães noch bis 2028 an Newcastle gebunden. Die Magpies zahlten für seine Dienste beinahe 50 Mio. Euro.

In dieser Saison hat der Mittelfeldprofi in 23 Premier League-Spielen bislang neun Treffer und fünf Assists markiert. Wegen einer Oberschenkelverletzung musste er zuletzt kürzertreten.

Bei den Red Devils würde Guimarães die Nachfolge von Landsmann Casemiro antreten, der den Klub im Sommer nach vier Jahren verlässt.

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