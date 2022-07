Cristiano Ronaldo klärt ManUtd-Zukunft: Transfers stimmen ihn milde

Nachdem Cristiano Ronaldo die Trips von Manchester United nach Thailand und Australien aus “familiären Gründen” verpasst hatte, kehrt er nun zurück – und wird wohl bleiben.

Englischen Medienberichten zufolge rechnet man im Umfeld der Red Devils damit, dass CR7 wie erhofft an Bord bleibt. Ronaldo ist zwar weiterhin frustriert, dass er in der neue Saison nicht in der Champions League mittun kann, scheint inzwischen aber positive Signale von ManUtd zu empfangen. So sollen ihn Transfers wie jene von Christian Eriksen und Lisandro Lopez im Hinblick auf die Kompetitivität zuversichtlich stimmen. Zudem sollen die Klubverantwortlichen andeuten, dass noch weitere Neuzugänge geplant sind. Die bisherigen Leistungen und Resultate in der Saisonvorbereitung (ohne ihn) stimmen Ronaldo ebenfalls positiv.

Noch ist offen, wann der 37-Jährige nun wieder ins Training einsteigen und wann das erste Gespräch mit Trainer Erik ten Hag folgt, beides dürfte aber in dieser Woche der Fall sein.

psc 26 Juli, 2022 10:14