Cristiano Ronaldo verrät auf Instagram, dass er Messi den Ballon d’Or nicht gönnt

Cristiano Ronaldo hat sich abgesehen von seiner Schelte für den Ballon d’Or-Chef bislang nicht zur diesjährigen Weltfussballerwahl geäussert. Ein Like des Portugiesen unter einen Instagram-Post macht nun aber deutlich, dass er Lionel Messi für den falschen Sieger hält.

CR7 likt auf Instagram einen langen Post, in dem die vergangenen Saison zwischen den ewigen Rivalen Messi und Ronaldo verglichen wird. Der Autor des Beitrags kommt zum Schluss, dass es für CR7 viel schwieriger sei, den Ballon d’Or zu gewinnen. Messi habe es da viel einfacher, wie ein Blick auf das zurückliegende Jahr zeige, in dem Messi nicht wirklich brillieren konnte. Ronaldos kurzer, aber deutlicher Kommentar: “Factos” – also Fakten. Zudem fügt er ein Daum hoch- und ein Augen-Emoji an.

Ronaldo steht bislang bei 5 Weltfussballer-Titeln. Messi hat am Montag bereits seinen siebten gewonnen.

Cristiano Ronaldo is not happy with Messi winning the Ballon d’Or. 👀 pic.twitter.com/x3QGTXrGWX — EPL Bible (@EPLBible) December 1, 2021

psc 1 Dezember, 2021 12:19