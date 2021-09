Dank Sonderbewilligung: Cristiano Ronaldo erhält “seine” Nummer 7

Cristiano Ronaldo darf bei Manchester United mit “seiner” Nummer 7 auflaufen.

Dies gibt Manchester United am Donnerstagabend öffentlich bekannt. Eigentlich war die 7 bei den Red Devils an Edinson Cavani vergeben. Dieser wechselt nun aber auf die 21. “Ich war mir nicht sicher, ob es möglich sein wird, die Nummer 7 wieder zu tragen. Deshalb ein riesiges Dankeschön an Edi für diese unglaubliche Geste”, wird Ronaldo in einer Mitteilung von ManUtd zitiert.

Brisant: Für den Nummernwechsel braucht es wohl eine Sonderbewilligung der Premier League. Bei Jadon Sancho, der bei seinem zuvor getätigten Wechsel nach Manchester, ebenfalls die 7 wollte, kam es noch nicht zur Rochade. Für CR7 willigen Cavani und die Liga nun aber ein.

psc 3 September, 2021 11:26