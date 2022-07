Jadon Sancho erlebt bei ManUtd den grossen Aufschwung

Die erste Saison von Jadon Sancho im Trikot von Manchester United lief für den englischen Nationalspieler alles andere als nach Wunsch. In der zweiten Saison könnte sich nun alles zum Guten wenden.

Der 22-Jährige präsentiert sich in der bisherigen Saisonvorbereitung in Topform und erhält auch viel Vertrauen von Trainer Erik ten Hag. Bislang stand er in den Testspielen stets in der Startelf und markierte auch schon drei Treffer. Sancho fühlt sich im Gegensatz zum Vorjahr, wo ihm eine Ohrinfektion zu schaffen machte, topfit. “Es bedeutete einen Mangel an Fitness und Verständnis dafür, wie die Spieler spielen. Aber jetzt, in dieser Saison, fühle ich mich wohler und besonders das Tor in der Vorbereitung gibt mir einen Selbstvertrauensschub und hoffentlich kann ich das in die Saison mitnehmen und weitermachen”, sagte der frühere Dortmunder nach dem 2:2 am Samstag gegen Aston Villa.

Sancho scheint auf bestem Weg, sich bei den Red Devils einen fixen Stammplatz zu erkämpfen. Dadurch würden auch die Chancen auf eine WM-Teilnahme mit den Three Lions Ende Jahr deutlich steigen. Zuletzt war er in der Nationalmannschaft aussen vor.

psc 25 Juli, 2022 14:09