Bestätigung erfolgt: Ralf Rangnick wird österreichischer Nationaltrainer

Ralf Rangnick hat sich mit dem ÖFB über ein Engagement als österreichischer Nationaltrainer geeinigt.

Der 63-jährige Deutsche wird einen Vertrag bis 2024 unterschreiben und die Nachfolge von Franco Foda als ÖFB-Teamchef antreten. Bei einer Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland verlängert sich der Kontrakt automatisch bis 2026. Dies bestätigt der Verband am Freitagmittag auf einer Pressekonferenz. Unterschreiben wird Rangnick den Vertrag in den kommenden Tagen. Antreten wird er sein Amt mit dem Start in die Vorbereitung auf die UEFA Nations League-Spiele gegen Kroatien, Dänemark und Frankreich Ende Mai.

“Es ist eine Ehre für mich, die Aufgabe als Teamchef zu übernehmen. Mit großer Vorfreude erfüllt mich insbesondere die Aussicht, mit einer jungen, erfolgshungrigen Mannschaft die Europameisterschaft in Deutschland zu bestreiten”, sagt der designierte Teamchef Ralf Rangnick.

Parallel zu seinem neuen Engagement übt Rangnick wie geplant seine Beraterrolle bei Manchester United aus, in die er ab Sommer schlüpft.

psc 29 April, 2022 12:55