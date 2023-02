ManUtd-Profi Christian Eriksen bis mindestens Ende April out

Manchester United muss mehrere Monate auf seinen dänischen Spielmacher Christian Eriksen verzichten.

Wie die Engländer mitteilen, wird der 30-jährige Mittelfeldspieler bis mindestens Ende April oder Mitte Mai ausfallen. Ob er in dieser Saison überhaupt noch einmal zum Einsatz gelangen kann, ist fraglich. Eriksen hat sich am vergangenen Samstag beim FA Cupspiel gegen Reading (3:1) eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen und muss deshalb pausieren.

Der Nationalspieler nahm in der Mannschaft von Trainer Erik ten Hag in dieser Saison eine wichtige Rolle ein und glänzte unter anderem mit sieben Assists in der Premier League.

psc 31 Januar, 2023 13:23