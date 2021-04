ManUtd: Solskjaer will Cavani unbedingt halten

Edinson Cavani setzte sich beim fulminanten 6:2-Sieg von Manchester United im Europa League-Halbfinale gegen die AS Roma mit zwei Treffern und einem Assist besonders in Szene. Trainer Ole Gunnar Solskjaer hofft auf einen Verbleib des Uruguayers.

Der 34-jährige Torjäger unterschrieb im vergangenen Herbst erst einmal für eine Spielzeit bei den Red Devils. Mit 12 Toren und fünf Assists in 33 Ernstkämpfen ist die Bilanz gut, vor allem seit dem Jahreswechsel blüht Cavani mitunter auf. Solskjaer bestätigt nach dem Sieg gegen die Roma, dass er auch in Zukunft auf den Angreifer setzen möchte. “Er kennt meine Gefühle, er weiss, dass ich ihn gerne für ein weiteres Jahr haben würde, wir haben darüber gesprochen”, so der norwegische Trainer, dem vor allem auch die professionelle Einstellung des Topstürmer imponiert: “Er zeigt einfach seine Erfahrung und das brauchen wir zu dieser Zeit der Saison. Unsere erfahrenen Spieler sollen sich zeigen und das hat er definitiv getan.”

Cavani hat noch nicht entschieden, wo sein Weg in der kommenden Saison weitergeht. Die Türe bei ManUtd wäre weit offen. Eine Rückkehr nach Südamerika, wo die Boca Juniors grosses Interesse zeigen, soll aber auch ein Thema sein.

psc 30 April, 2021 10:51