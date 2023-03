Marcus Rashford spannt ManUtd weiter auf die Folter

Manchester United möchte den Vertrag mit Stürmer Marcus Rashford schon lange verlängern. Der 25-Jährige hält seinen Stammklub aber weiter hin.

Bisher hat Rashford keine Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier gesetzt. Und laut «Sky Sports» ist damit in unmittelbarer Zukunft auch nicht zu rechnen. Der englische Nationalspieler sieht erst einmal keine Eile. Noch ist dies auch aus Klubsicht zu verschmerzen, da der zurzeit sehr treffsichere Angreifer noch bis 2024 gebunden ist.

Rashford will zurzeit gar nicht erst in weitere Verhandlungen einsteigen, da er zunächst abwarten will, wie es mit dem Verkauf des Klubs weitergeht. Bekanntlich steht die Glazer-Familie vor dem Austritt: Der katarische Scheich Jassim bin Hamad Al Thani und der britische Milliardär Jim Ratcliffe mit seinem Konzern INEOS haben in dieser Woche Kaufangebote abgegeben.

psc 24 März, 2023 17:46