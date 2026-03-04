Interimstrainer Michael Carrick hat bei ManUtd langfristigen Ansatz

Michael Carrick wurde von Manchester United Anfang dieses Jahres nach der Trennung von Rubin Amorim erst einmal als Caretaker bis Saisonende verpflichtet. Der 44-Jährige stellt nun aber klar, dass er einen langfristigen Ansatz hat.

Der Ex-Profi will die Mannschaft der Red Devils nicht nur kurzfristig entwickeln, wie er klarstellt. «Ich treffe meine Entscheidungen nicht für kurzfristige Resultate. Egal wie lange mein Engagement dauert, meine Verantwortung ist es, Entscheidungen zu treffen, die für den Klub langfristig am besten sind», wird Carrick auf einer Pressekonferenz zitiert.

Gleichzeitig hält der 44-Jährige fest, dass ihm die Arbeit viel Freude bereitet: «Ich liebe es hier zu sein und zu tun, was ich tue.» Carrick amtet bereits zum zweiten Mal als Interimstrainer von ManUtd. Ausserdem war er auch schon als Co-Trainer beschäftig. Zurzeit sammelt er fleissig Argumente für eine Weiterbeschäftigung.

Er hat die Mannschaft in der Premier League wieder in die Top 4 geführt und von sieben Partien unter seiner Führung deren sechs gewonnen – unter anderem gegen Manchester City und Arsenal. Dazu gab es ein Remis gegen West Ham.

Bei seinem Engagement wurde eigentlich davon ausgegangen, dass er im Sommer wieder durch einen anderen Coach mit grösserem Resümee abgelöst wird. Dem muss angesichts der bisherigen Resultate aber nicht mehr zwingend so sein.