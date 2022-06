“Paul Pogba hat in den letzten sechs Jahren nicht gut gearbeitet”

Paul Pogba und Manchester United trennen sich in diesem Sommer zum zweiten Mal – nach sechs Jahren verlässt der Mittelfeldstar seinen einstigen Jugendklub. Vereinslegende Gary Neville gibt dem Abwandernden ein paar Worte mit auf den Weg.

Gary Neville ist nicht davon überzeugt, dass Paul Pogba während seiner zweiten Episode bei Manchester United alles für den Verein gegeben hat. Das sagt der ehemalige englische Nationalspieler in Pogbas “Amazon”-Dokumentation “The Pogmentary”.

“Ich denke, Pogbas sechs Jahre in Manchester hinterlassen einen bitteren Geschmack, sie waren enttäuschend. Ich habe nichts gegen seine Kommentare in Pogmentary, wenn ein Spieler geht, kann er sagen, was er will”, äussert sich Neville, “ich glaube aber nicht, dass er in den letzten sechs Jahren gut gearbeitet hat.”

Pogba wird United Ende Juni zum zweiten Mal in seiner Karriere verlassen. Dem Vernehmen nach ist er sich mit Juventus Turin über eine Rückkehr einig. Für die Alte Dame spielte er bereits zwischen 2012 und 2016.

aoe 18 Juni, 2022 14:15