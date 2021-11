Robert Mancini ist Überraschungs-Trainerkandidat bei ManUtd

Obwohl Ralf Rangnick sein Amt noch gar nicht angetreten hat, sucht Manchester United im Hinblick auf die kommende Saison bereits einen neuen Trainer. Das Engagement des deutschen Coaches ist nämlich auf diese Saison beschränkt. Eine Option könnte auch Roberto Mancini werden.

Der italienische Nationaltrainer hat mit der Squadra Azzurra eine schwierige Aufgabe vor sich, um sich für die WM in Katar in einem Jahr zu qualifizieren: Zunächst Nordmazedonien und danach Portugal oder die Türkei müssen in den Playoffs eliminiert werden. Gelingt dies nicht, könnte Mancini den Trainerposten bei den Azzurri trotz Europameistertitel in diesem Jahr und langfristigem Vertrag bis 2026 im kommenden Frühling räumen (müssen). In jenem Fall würde ManUtd laut “Telegraph” wohl an den 57-Jährigen herantreten.

Mancini ist neben Mauricio Pochettino (PSG) und Erik ten Hag (Ajax) einer der Anwärter – auch wenn er eine Vergangenheit bei Stadtrivale Manchester City hat.

psc 30 November, 2021 16:42