“Überrascht mich nicht, wenn Cristiano Ronaldo mit 40 noch spielt”

Cristiano Ronaldo ist bekannt dafür, dass er alles dafür gibt, um sich in shape zu halten. Und weil sein Körper sein höchstes Gut ist, glaubt Ole Gunnar Solskjaer daran, dass der Superstar von Manchester United noch einige Jahre aktiv seinem Fussballerjob nachgehen wird.

Geht es nach dem Verständnis von Ole Gunnar Solskjaer, hat Cristiano Ronaldo noch einige Jahre als aktiver Fussballer vor sich. “Es würde mich nicht überraschen, wenn er mit 40 noch spielen würde, ganz und gar nicht”, sagte der Trainer von Manchester United während einer Medienrunde.

Solskjaer weiter: “Die Art und Weise, wie er sich um sich selbst kümmert, ist der Schlüssel, das ist der Schlüssel zu allem und natürlich einige Gene. Da müssen ein paar Gene drin sein! Er hat jede einzelne Unze an Energie und Anstrengung investiert, um der Spieler zu werden, der er ist.”

In vier Pflichtspielen seit seiner Rückkehr nach Manchester trug sich Ronaldo viermal in die Torschützenliste ein. Im Auswärtsspiel gegen West Ham United war Ronaldo mit einem Topspeed von 32,51 km/h als schnellster Spieler gemessen worden.

“Er verdient jedes einzelne Lob, das er für seine körperliche Verfassung bekommt. Noch beeindruckender ist es aber, wenn man so viel erreicht hat wie er. Er ist immer noch so hungrig wie eh und je”, fügte Solskjaer an.

aoe 25 September, 2021 16:44