Knochenbruch im linken Fuss: Newcastle vorerst ohne Trippier

Bittere Pille für Newcastle United und Kieran Trippier. Wie die Magpies am Montag in einem Statement kommunizieren, fehlt der Defensivspieler, der im Januar von Atlético Madrid kam, bis auf Weiteres. Grund dafür ist ein Knochenbruch im linken Fuss.

🤕 Kieran Trippier is set to be sidelined for #NUFC's upcoming fixtures after fracturing a bone in his foot during yesterday's win over Aston Villa.

Wishing you a speedy recovery, @trippier2.

— Newcastle United FC (@NUFC) February 14, 2022