Joe Hart (33) bleibt der Premier League erhalten. Tottenham Hotspur gibt im Zuge dessen offiziell bekannt, den Ballfänger für die nächsten zwei Spielzeiten an sich gebunden zu haben. “Ich bin hier, um der Mannschaft auf jede erdenkliche Weise zu helfen, sei es auf dem Spielfeld oder abseits des Spielfeldes. Ich bin hier, um zu versuchen, den Klub nach vorne zu bringen”, sagte Hart während seines ersten Interviews.

In Harts Arbeitsvita sind die Spurs der bereits neunte Klub, für den er tätig sein wird. Seine Zusammenarbeit mit dem FC Burnley war vor Kurzem ausgelaufen, so dass keine Ablöse fällig wird. Der 75-fache englische National-Goalie soll sich in Nordlondon mit Paulo Gazzaniga um den Platz hinter Stammkraft Hugo Lloris duellieren.

We are delighted to announce the signing of Joe Hart on a contract until 2022! 🙌 #THFC ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 18, 2020