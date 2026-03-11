SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Für mindestens 3 Spiele

Spurs-Coach Igor Tudor darf trotz Pleitenserie weitermachen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 11 März, 2026 16:26
Spurs-Coach Igor Tudor darf trotz Pleitenserie weitermachen

Der kroatische Trainer Igor Tudor bleibt bei Tottenham weiterhin im Amt, auch wenn alle vier bisherigen Spiele unter seiner Leitung verloren gingen.

Der frühere Serie A-Coach hat bei den Spurs Mitte Februar von Thomas Frank übernommen. Eine Trendwende konnte er nicht herbeiführen. Im Gegenteil: Sowohl in der Premier League (gegen Crystal Palace, Fulham & Arsenal) wie auch in der Champions League (gegen Atlético) setzte es nur Niederlagen ab. Tudor wird gemäss englischen Medienberichten aber zumindest bis zur Partie gegen Nottingham Forest am 22. März im Amt bleiben. Bis dahin steht auch das Ligaspiel gegen Liverpool und das Rückspiel im Champions League-Achtelfinale gegen Atlético an.

Setzt sich die Serie von Niederlagen fort, könnte Tudor dann aber doch bereits wieder vor die Türe gesetzt werden. Ursprünglich wurde er als Caretaker bis Saisonende verpflichtet.

Mehr Dazu
Vorzeitiger Abschied

Omar Marmoush steht vor einem Abgang zu Tottenham
Überzählig

ManCity-Stürmer Omar Marmoush wird wegen Semenyo Galatasaray angeboten
Viele Duelle

Übersicht: Diese Londoner Vereine spielen in der Premier League
Aktuell vereinslos

Nachfolger von Pep Guardiola: Manchester City hat einen Favoriten
Einigung fast da

Tottenham holt Conor Gallagher in die Premier League zurück
Mehr entdecken
Für mindestens 3 Spiele

Spurs-Coach Igor Tudor darf trotz Pleitenserie weitermachen

11.03.2026 - 16:26
Unterstützung

Yann Sommer muntert Spurs-Goalie nach Debakel-Auftritt auf

11.03.2026 - 15:51
Cristiano Romero

Spurs-Captain will nach Katastrophen-Saison trotz Vertragsverlängerung flüchten

11.03.2026 - 10:15
Djed Spence

Juventus steht vor 30 Mio. Euro-Transfer für die Abwehr

10.03.2026 - 14:41
Barcelona als Favorit

Luka Vušković träumt von einem Klub in Spanien

8.03.2026 - 19:25
Igor Tudor in der Kritik

Wird Tottenham wieder von einem Italiener übernommen?

7.03.2026 - 16:44
Spurs-Profi

Real Madrid will mehr englische Talente und vor allem Archie Gray

4.03.2026 - 12:01
Wechselkandidat

Juventus mit konkretem Interesse an Guglielmo Vicario

1.03.2026 - 17:56
Bayern ist dran

Tottenham hält an Archie Gray fest – Topklubs lauern

1.03.2026 - 17:33
In der Offensive

Englischer Klub gibt formelles Angebot für Said El Mala ab

27.02.2026 - 15:43