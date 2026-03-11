Spurs-Coach Igor Tudor darf trotz Pleitenserie weitermachen

Der kroatische Trainer Igor Tudor bleibt bei Tottenham weiterhin im Amt, auch wenn alle vier bisherigen Spiele unter seiner Leitung verloren gingen.

Der frühere Serie A-Coach hat bei den Spurs Mitte Februar von Thomas Frank übernommen. Eine Trendwende konnte er nicht herbeiführen. Im Gegenteil: Sowohl in der Premier League (gegen Crystal Palace, Fulham & Arsenal) wie auch in der Champions League (gegen Atlético) setzte es nur Niederlagen ab. Tudor wird gemäss englischen Medienberichten aber zumindest bis zur Partie gegen Nottingham Forest am 22. März im Amt bleiben. Bis dahin steht auch das Ligaspiel gegen Liverpool und das Rückspiel im Champions League-Achtelfinale gegen Atlético an.

Setzt sich die Serie von Niederlagen fort, könnte Tudor dann aber doch bereits wieder vor die Türe gesetzt werden. Ursprünglich wurde er als Caretaker bis Saisonende verpflichtet.