Edinson Cavani: Seine Mutter enthüllt die Zukunftspläne

Edinson Cavanis Freund und Nationalmannschaftskollege Cristian Rodriguez überraschte in dieser Woche mit der Aussage, wonach der PSG-Stürmer bereits im Sommer in die Heimat zu Penarol wechseln wird. Offenbar eine Falschinformation, wie die Mutter des 33-Jährigen nun verrät.

Berta Gomez, die Mutter von Cavani, hat offensichtlich andere Infos. Demnach strebt der Torjäger nämlich einen Verbleib in Europa an. “Zum Glück gibt es auf der ganzen Welt eine Reihe von Klubs, die Interesse zeigen. Er weiss noch nicht, wohin er geht. (…) Aber er denkt noch nicht daran, nach Uruguay zurückzukehren. Er sieht sich weiterhin in Europa. Spanien ist das Land, das er am meisten mag”, so Gomez.

Bekanntlich war im Winter vor allem Atlético sehr an einem Engagement interessiert, fand sich bezüglich Ablöse aber nicht mit PSG. Dieses Problem fällt im Sommer weg. Ob die Rojiblancos erneut ein konkretes Angebot für Cavani abgeben und der Angreifer dieses auch annimmt, ist noch offen.

psc 9 April, 2020 16:00