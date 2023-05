Newcastle United könnte João Félix einen Ausweg bieten

Der portugiesische Stürmer João Félix ist bis Saisonende von Atlético an Chelsea ausgeliehen. Bei beiden Vereinen sind die Perspektiven des 23-Jährigen allerdings nicht glänzend: In Madrid setzt Trainer Diego Simeone nicht wirklich auf ihn und bei den Londonern könnte er nächste Saison nicht an der Champions League teilnehmen. Zudem wollen sich die Blues von einigen Spielern trennen. Als möglicher Abnehmer für Félis könnte Newcastle United auftreten.

Die Magpies sind auf gutem Weg, sich für die Champions League zu qualifizieren. Durch die saudischen Geldgeber sind auch genügend Mittel vorhanden, um Félix auf Leihbasis oder fest zu verpflichten. Der Portugiese hat am Fussball in der Premier League Gefallen gefunden. Ein Wechsel nach Newcastle könnte für ihn deshalb durchaus reizvoll sein. Vertraglich ist er allerdings noch bis 2027 an Atlético gebunden.

psc 17 Mai, 2023 16:41