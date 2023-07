PSG bekundet kein Interesse an Transfer von João Félix

Wie es für João Félix weitergeht, steht weiterhin aus. Aus einem erwünschten Transfer zu Paris Saint-Germain scheint nichts zu werden.

Nach seiner Leihe zum FC Chelsea ist João Félix vorerst wieder zurück bei Atlético Madrid. Doch der portugiesische Nationalspieler will dort wohl nicht bleiben. Dem Vernehmen nach will der 23-Jährige am liebsten zu Paris Saint-Germain wechseln. Doch laut der französischen Sporttageszeitung "L'Équipe" besteht seitens PSG kein Interesse an einer Verpflichtung des Angreifers.

Félix besitzt bei Atlético indes noch einen Vertrag bis 2027. Dass er dort doch bleiben wird, ist nicht ausgeschlossen. Derweil soll sich Aston Villa für seine Dienste interessieren und bei Benfica Lissabon träumt man offenbar von einer Rückhol-Aktion.

