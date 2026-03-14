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Ist bei Real Madrid im Gespräch

Rodri-Ersatz: Manchester City blickt nach Spanien

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 14 März, 2026 12:04
Rodri-Ersatz: Manchester City blickt nach Spanien

Weil sich Real Madrid konkret für Rodri interessieren soll, sucht Manchester City bereits nach einem möglichen Nachfolger. Einen Kandidaten für diese Aufgabe scheint es in Spanien zu geben.

Da Real Madrid weiterhin grosses Interesse an Rodri signalisiert, macht sich Manchester City daran, nach einem möglichen Nachfolger zu suchen. Dabei geht der Blick offenbar nach Spanien.

Verschiedenen Medienberichten auf der iberischen Halbinsel zufolge beschäftigt sich ManCity deshalb mit einem Transfer von Pablo Barrios. Dieser gehört in LaLiga zu den herausragenden Mittelfeldspielern und ist vertraglich bis 2030 an Atlético Madrid gebunden.

Atlético will Barrios mit Sicherheit nicht abgeben, der 22-Jährige hat jedoch eine vergleichsweise niedrige Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro.

Der aktuelle Nationalspieler aus Spanien gilt als vielseitige Mittelfeldkraft, die technische Qualität mit defensiver Härte verbindet. Barrios fühlt sich auf der Sechs sowie der Acht sehr wohl und verfügt über einen hohen Fussball-IQ.

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