Real Madrid zeigt grosses Interesse an Rodri

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 8 März, 2026 14:31
Real Madrid soll laut Berichten grundsätzliches Interesse an Rodri haben. Der Mittelfeldspieler von Manchester City wird immer wieder mit einem Wechsel in die spanische Hauptstadt in Verbindung gebracht, insbesondere mit Blick auf eine mögliche Verstärkung des Zentrums für die mittel- und langfristige Zukunft. Laut verschiedenen Medien gilt er in Madrid als strategische Option für die Kaderplanung.

Gleichzeitig ist die Position von Manchester City eindeutig: Der Klub betrachtet Rodri als unverkäuflich. Unter Trainer Pep Guardiola ist er eine Schlüsselperson im System, weshalb Angebote dem Vernehmen nach nicht einmal geprüft werden sollen. Auch aus Madrid heisst es laut Klubquellen, dass es derzeit keine konkreten Verhandlungen oder fortgeschrittenen Gespräche gibt. Die Situation werde zwar beobachtet, sei aber nicht über das Stadium erster Einschätzungen hinausgegangen.

In Spanien wurde dennoch über eine mögliche Ausnahme in der Transferpolitik diskutiert. Demnach wäre Präsident Florentino Pérez bereit, bei Rodri von der üblichen Alters- und Kostenstrategie abzuweichen, sollte sich eine realistische Gelegenheit ergeben. Gleichzeitig hängt die Zukunft des Spaniers stark von möglichen Vertragsgesprächen mit Manchester City ab.

Laut seinem Umfeld fühlt sich der Nationalspieler wohl, während eine frühere Verletzung eine Annäherung zusätzlich erschwert habe. Trotz aller Spekulationen gilt aktuell: Es gibt weder offene Verhandlungen noch ein konkretes Angebot – beide Vereine kennen die Lage und beobachten die Entwicklung aufmerksam.

