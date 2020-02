Der FC Barcelona muss in den kommenden Spielen voraussichtlich auf Jordi Alba verzichten. Im Spitzenspiel gegen den FC Getafe (2:1) hat sich der linke Aussenverteidiger eine Verletzung an den rechten Adduktoren zugezogen. Wie lange er ausfällt, teilte Barça nicht mit.

Alba droht eine längere Pause und das Verpassen des Champions-League-Spiels gegen den SSC Neapel (25. Februar) sowie dem LaLiga-Spitzenspiel gegen den Erzrivalen Real Madrid (1. März).

Für Barça ist Albas Verletzung nicht die erste unangenehme Nachricht. Mit Luis Suarez und Ousmane Dembele muss der Spanische Meister bereits auf zwei Spieler langfristig verzichten.

⚠️ INJURY UPDATE | Tests have confirmed that Jordi Alba has an injured right adductor. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/jeyltdYUWM

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 15, 2020