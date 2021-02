Barça-Stürmer Martin Braithwaite lehnt Angebot aus Premier League ab

Barça-Stürmer Martin Braithwaite bot sich im abgelaufenen Transferfenster die Möglichkeit zur Rückkehr nach England. Der 29-jährige Däne nahm diese aber nicht wahr.

Laut “Mundo Deportivo” wollte sich West Brom die Dienste am Stürmer der Katalanen sichern. Geboten wurde eine Leihe mit Kaufoption. Offenbar stand Barça diesem Geschäft nicht im Weg. Doch Braithwaite hatte darauf keine Lust. Vor knapp einem Jahr wechselte er innerhalb Spaniens von Leganés nach Barcelona und unterschrieb da bis 2024. In dieser Saison bestritt er bereits 26 Pflichtspiele und erzielte dabei sechs Tore. Er profitierte von einigen Ausfällen in der Offensive.

psc 4 Februar, 2021 11:05