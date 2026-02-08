FC Barcelona beobachtet Lisandro Martínez

Der FC Barcelona beschäftigt sich intensiv mit Lisandro Martínez von Manchester United. Nach Informationen aus England trauen sich die Katalanen zu, den argentinischen Innenverteidiger von einem Wechsel ins Camp Nou zu überzeugen.

In Barcelona geht man davon aus, dass Martínez einem Transfer offen gegenüberstehen könnte – auch, weil er bei United in die letzte Vertragsphase eintritt, sofern keine Verlängerungsoption gezogen wird. Offiziell betont Manchester United zwar, den Abwehrspieler nicht abgeben zu wollen. Klubnahe Quellen in Spanien sehen die Situation jedoch weniger eindeutig. Dort wird angenommen, dass die sportliche Perspektive und die Vertragskonstellation Druck auf die Verantwortlichen in Manchester ausüben könnten, sollte Martínez einen Wechselwunsch hinterlegen.

Barcelona gilt bislang als einziger konkreter Interessent. Intern wird davon ausgegangen, dass ein Deal bei einem passenden Angebot realisierbar wäre. Während Martínez’ Marktwert auf rund 35 Millionen Euro taxiert wird, soll die Schmerzgrenze von United deutlich höher liegen und eher im Bereich von 55 Millionen Euro angesiedelt sein.