Lamine Yamal schwört Barça bei einem Auftritt ewige Treue

Lamine Yamal ist mit dem FC Barcelona eng verbunden und möchte dies auch bis zu seinem Karriereende bleiben.

Der 18-Jährige schwört seinem Jugendverein öffentlich ewige Treue. «Ich hoffe, dass ich für den Rest meines Lebens hier bleiben kann, wo ich jeden Tag geniesse, im besten Verein und in der besten Stadt der Welt», sagt Yamal bei einem von der «Mundo Deportivo» ausgerichteten Galaabend.

Ein Transfer war und ist für den Youngster nie ein Thema. In der Vergangenheit wurde zwar teilweise von Interesse von Paris St. Germain berichtet. Einen solchen Transfer strebt der Superstar aber keinesfalls an. Mit 18 Jahren eine derart definitive Aussage zu machen, ist im schnelllebigen Fussballbusiness dennoch ziemlich forsch und mutig. Angesichts seiner Qualitäten kann er sich den Verein aber mehr oder weniger frei auswählen.