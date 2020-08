Offiziell: FC Barcelona trennt sich von Quique Setién

Die 2:8-Klatsche im Champions League-Viertelfinale gegen den FC Bayern hat Quique Setién letzten Endes seinen Job gekostet. Wie die Katalanen am Montagabend mitteilen, wird die Zusammenarbeit mit dem 61 Jahre alten Trainer nach nur acht Monaten wieder beendet.

❗ Quique Setién no longer first team coach.

The new coach will be announced in the coming days as part of a wide ranging restructuring of the first team.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 17, 2020