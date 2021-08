Rückschlag für Barça: Frenkie de Jong fällt aus

Der FC Barcelona muss kurz vor Saisonstart einen Verletzungsrückschlag hinnehmen: Mittelfeldspieler Frenkie de Jong hat es erwischt.

Der 24-jährige Niederländer fällt mit einer Wadenverletzung aus, wie die Katalanen am Donnerstag mitteilen. Wie lange de Jong pausieren muss, ist noch ungewiss. Barça startet am 15. August gegen Real Sociedad mit dem ersten Pflichtspiel in der Liga in die neue Saison.

LATEST NEWS | @DeJongFrenkie21 has a pulled right calf muscle. Gavi has a fractured right jaw. Both are out pending recovery. pic.twitter.com/9gBGjATbmb — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2021

psc 5 August, 2021 15:43