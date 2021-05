Sergio Agüero verzichtet für Barça auf 58% seines Gehalts

Sergio Agüero scheint unbedingt zum FC Barcelona wechseln zu wollen, wo er künftig mit seinem Kumpel Lionel Messi zusammenspielen könnte. Für diese Gelegenheit soll der argentinische Torjäger auf 58 Prozent seines aktuellen Salärs verzichten.

Derart gross ist die Gehaltskürzung, die Agüero für den propagierten Wechsel in Kauf nehmen muss. In Zahlen: Von jährlich 12 Mio. Euro bei Manchester City geht es bei den Katalanen runter auf bis 5 Mio. Euro. Der 32-Jährige kann ablösefrei wechseln. Die Verpflichtung ist für Barça nicht ganz ohne Risiko. Der Rekordtorschütze der Skyblues erlebte nämlich eine persönlich sehr schwierige letzte Saison in Manchester. Knieprobleme, Oberschenkelprobleme und eine Corona-Erkrankung, die ihn mehrere Wochen flachlegte, gehörten dazu.

In der kommenden Spielzeit will Agüero aber wieder voll angreifen – nach Möglichkeit im Camp Nou.

psc 20 Mai, 2021 13:56