Streit eskaliert: Barça leitet Verfahren gegen ter Stegen ein

Der FC Barcelona hat seinen Kapitän und langjährigen Stammkeeper Marc-André ter Stegen auf diese Saison hin abgesägt und mit Joan Garcia den designierten Nachfolger verpflichtet. Nun gibt es intern einen heftigen Streit.

Ter Stegen hat sich wegen anhalten Rückenproblemen operieren lassen und wird monatelang ausfallen. Nun möchte Barça, das weiterhin in finanziellen Engpässen steckt, eine Regel von La Liga ausnutzen und 80 Prozent des Gehalts des deutschen Torhüters anderweitig einplanen. Voraussetzung dafür ist, dass die medizinische Kommission der Liga den Bericht über die Verletzung ter Stegens erhält. Gemäss "Mundo Deportivo" verweigert der Torhüter aber die Freigabe mittels seiner Unterschrift.

Pikanterweise würde dieser Move dazu führen, dass ausgerechnet der neue Torhüter Garcia bei der Liga registriert werden könnte. Dies durch die bei der Berechnung eingesparten 80 Prozent ter Stegens.

Die Katalanen sind mächtig sauer auf ihren Angestellten und haben offenbar ein Disziplinarverfahren gegen ter Stegen eingeleitet. Der Verein ist der Meinung, dass dieser mit seinem Verhalten dem Klub und den Mitspielern schadet.

Ter Stegen gibt sich weiterhin kämpferisch und möchte nach drei Monaten wieder als Nummer 1 zurückkehren.

psc 5 August, 2025 10:24